量測及自動化檢測設備廠致茂(2360)6月營收為16.02億元，月增15.9%，年增17.66%；第二季營收達44.45億元，季增約4%；2021年上半年營收87.18億元，年增21.1%，創下歷史同期次高紀錄。

致茂6月營收攀高，比去年同期以及上月均成長兩位數，公司主要的兩項業務的產業趨勢均向上，包括5G、HPC(高速運算)等半導體相關測試設備，以及具有電動車相關業務的量測及自動化檢測設備接單皆正向，法人認為，今年在兩大業務接單成長帶動，今年營運表現將較去年持續成長。

致茂今年第一季營收42.73億元、年增26.77%，營業利益8.89億元、年增62.34%，業外受惠處分華亞科技園區廠房的收益挹注帶動，稅後淨利22.48億元，創單季新高，EPS為5.36元。

致茂第二季在半導體/Photonics測試解決方案接單需求強勁帶動，第二季營收比第一季成長，上半年營收年增逾2成，可望帶動全年營收成長，且獲利將創下史上新高紀錄。