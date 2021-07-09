在雪梨市公布今年以來最高的單日確診數後，澳洲當局周五懇請雪梨居民不要出門，並警告政府正努力在防堵疫情擴散，目前已經延為3周的封城措施可能進一步延長。

為了防止高度傳染性的Delta變種病毒疫情擴大，雪梨市加派了數百名員警加強巡邏，執行該城市的硬封鎖令。這一波疫情的確診數累計已超過400例。

首府為雪梨市的新南威爾斯省長Gladys Berejiklian在記者會上表示，該省正面臨著自疫情爆發以來最大的挑戰，目前數字沒有朝著正確的方向發展。她呼籲市民「請不要離開你的家，除非絕對必要，請不要出門」。

周五澳洲人口最多的新南威爾斯省新增44個本地感染病例，比前一日的38例更多，再創今年來新高，其中29例在感染時曾進入社區。

雪梨雖然已經硬封鎖了兩周，但病例仍在增加。目前的封鎖措施已經延長至7月16日。

此外，考量到澳洲的疫苗覆蓋率偏低，該省長拒絕接受任何「與病毒共處」的建議。她表示，如果我們選擇在疫苗接種率為9%的情況下「與病毒共處」，我們將看到成千上萬人住院和死亡。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周五宣布，因雪梨正面臨今年以來最嚴竣的疫情，自7月19日起輝瑞的新冠疫苖交付量將提高2倍多，達到每周約100萬劑。原訂於9月到貨的450萬劑輝瑞疫苖，也將提前在下個月抵達。