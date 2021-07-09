北市議員徐立信發現，萬華區西昌街、艋舺公園、廣州街等地的「伊拉客」已出來大膽拉客。（徐立信提供／張穎齊台北傳真）

萬華茶室教訓學不夠！北市議員徐立信發現，萬華區西昌街、艋舺公園、廣州街等地的「伊拉客」已出來大膽拉客，全國疫情尚未降溫，三級警戒延長至7月26日，但伊拉客卻已超前部署，造成防疫大破口，要求政府趕緊處理，「停止人與人連結！」

「3＋11」諾富特群聚與萬華茶室風暴，導致疫情四處流竄，但萬華街頭上，已出現流鶯四處拉客，一見有男子孤身經過，就拋媚眼問「要不要？」民眾問「現在還有喔？」只見女子不假思索說「有啊！」

徐立信表示，三級警戒還沒結束，甚至連12日都還沒到，萬華疫情爆發的教訓卻已忘記，西昌街、艋舺公園、廣州街等各地的「伊拉客」已出來大膽拉客，非常誇張，相關單位要嚴加注意， 恐怕成為另一個大破口。

「停止人與人連結！」徐立信痛批，全國疫情沒降溫，三級警戒也還要再延長，沒想到「伊拉客」超前部署進行人與人連結，難道忘記之前教訓嗎？提醒有些悶得慌的朋友，不要人與人連結，這會害到自己跟家人，也提醒有關單位，為何總是全世界都知道有破口時，卻不知道這已形成防疫大破口，政府應盡速處理。