聯合國近日正式認定南韓為「已開發國家」，對此，國民黨立委鄭麗文感嘆，南韓晉身已開發國家，台灣連車尾燈都看不到，並呼籲民進黨政府，停止政治惡鬥，學習韓國建立疫後重建的經濟藍圖，正視台灣經濟發展遲滯問題，快為台灣找回經濟發展的動能。

「聯合國貿易和發展會議」2日通過韓國地位變更案，正式將韓國認定為「已開發國家」，也是自1964年「聯合國貿易和發展會議」成立以來首次有國家「升級」，南韓總統文在寅6日回應表示「感到驕傲」。

對此，鄭麗文今（9日）在臉書發文表示，在過去的發展上，台韓兩國均透過政府主導產業政策，投入大量資源在發展在資訊電子業、半導體產業以及工具機等產業中，因此不少台灣企業一直以韓國公司為最大的競爭對手，但在技術上，台韓在半導體產業有不同專長，台灣在晶圓代工及封裝測試有領先全球的地位，而韓國則是在記憶體方面為全球龍頭。

鄭麗文指出，但近年來韓國晶圓代工技術發展上也動作頻頻，電子大廠三星集團，企圖要在兩年內追上晶圓龍頭台積電。而韓國政府在今年5月宣布「K半導體戰略」，南韓認為全球半導體競爭激烈，其重要性已成為國家戰略的一部分，所以未來10年將投資510兆韓元（4500億美元），目標是建設全球最大的半導體生產基地，引領全球供應鏈，建設韓國為半導體強國。面對疫情後的經濟挑戰，韓國政府在去年7月公布「韓國版新政」(Korean New Deal)， 這是一個國家發展戰略，要重振COVID-19對經濟影響。

對比韓國政府的企圖及雄心壯志，鄭麗文感嘆，台灣真要停止民主內鬥耗掉國力，急起直追，鄭麗文稱，民進黨2016年執政以來，台灣在經濟發展比以前更好嗎？2016-2020年的5年之間，蔡政府每年平均的實質經濟成長率為2.87%，低於馬政府8年執政的3.00%，別忘了馬政府時代還經歷2008-2009嚴重的全球金融海嘯。

鄭麗文直言，台灣近年來面臨嚴重的經濟轉型困境，根據中研院社會學研究所研究發現「國家對政策促進經濟，能力愈來愈弱」，其中面臨礎建設短缺特別是電力問題，都嚴重影響投資者的意願，但目前也看不到政府拿出下一個十年經濟發展解方，再加上疫情的衝擊，對與許多產業都有根本性的影響，她要在此很沉痛的呼籲政府停止政治惡鬥，政府應該在此刻好好盤點，並學習韓國建立疫後重建的經濟藍圖，快為台灣找回經濟發展的動能。