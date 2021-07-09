因應國內疫情發展，指揮中心宣布三級警戒延長，但適度鬆綁部分措施，像是餐飮場所符合指揮中心指引得內用。不過，新北市長侯友宜今(9日)宣布，執行面部分經過市府團隊討論，很多地方業者和管理單位都很難做到，因此三級警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用。侯此舉曝光後引發網友關注，不少人在相關報導留言表示認同，「這個決定能認同、能理解」、「雙北市長比中央負責、可靠」。

侯友宜今表示，雙北都是疫情重災區，重災區採取策略跟方式，當然會跟其他縣市不一樣，新北還是以警戒三級為原則，開放才是例外，會更嚴謹落實防疫，步步為營。他也說，所有作為會轉知給台北市知道，希望兩市還是以區域聯防、防疫為最主要的優先。

侯友宜宣布此消息後，引發網友熱議，不少人在《中時新聞網》、《YAHOO新聞》、《LINE TODAY》相關報導底下留言表示，「正確的選擇，不要再被那幫人設局」、「合理！仍然有隱形傳播鏈，最後兩週大家再努力一下」、「中央丟一堆很奇怪又很矛盾的規範，最後還是要地方自己決定」、「真的清零再開放內用比較好，推」、「讚啦！支持侯市長」、「謝謝市長不為選票而去賭市民的性命」，還有服務業的網友現身留言表示，「收入肯定受影響，但我支持」。