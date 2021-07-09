受惠於全球貿易需求強力反彈，航運費率攀高，台灣貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價翻倍上漲，散裝族群價格也跟著攀高，吸引不少投資人進場，有網友想趁勢賺一波，先買4張裕民，但連5日下跌後讓他決定賠本賣出，慘賠逾6.5萬，隨後轉戰長榮竟又賠了5.6萬，一周內虧損超過10萬，此外他還透露手上還有2張陽明被套牢，引起熱議。

有網友在Dcard論壇上分享自己的投資經驗，他看著版上許多網友靠著航運股發大財，自己也心動跟著進場，決定從價格比較便宜的裕民入手，1日先以均價95元買了4張裕民，買完後雖一度漲到96元，但隔天收盤跌至88元，且之後5天都下跌，於是在6日決定忍痛賣出，賠超過6.5萬元。

即便已虧錢，但他仍將資金改投資貨櫃航運，6日賣出裕民當天轉買2張長榮，分別是228元與230元，然而當天長榮雖一度站上233元的高點，但隔天被列處置股每20分鐘搓合一次，7日股價下跌至202元，原Po再出現逾6萬元的虧損。

短短一周原Po就賠超過10萬元，忍不住哀號，「雖然長榮還沒賣出不算賠，但一周就虧損超過10萬，笑吧，我知道你們在笑。」此外，他還透露手上還有2張陽明，同樣是被套牢的狀態。

文章一出引起網友們熱烈討論，有人認為原Po功課做不夠，才導致慘賠，「貨櫃不買跑去買散裝？獲利差那麼多還敢買」、「真的不要聽人家無腦買欸，成本根本不一樣」、「總結一句就是你在追高，活該」、「你知道五日、十日線，怎麼會在這時間點買長榮跟陽明」、「現股沒急著用錢幹嘛賣？」。

此外也有人點出，長榮是被處置股才受影響，後市還是看漲，「航運後續很看好，賠售真的QQ」、「乖乖放著會漲回來吧」、「被處置不是大漲就是大跌，但後續還是看好」、「操作怪怪的，小賠但還可以等吧」。

事實上，長榮本周股價波動大，雖在6日寫下收盤新高價224元，但隔天被列處置股慘吞跌停，收在202元，8日再出現震盪，最低觸及182元，不過尾盤有買盤拉抬，終場收在207.5元，小漲5.5元（或2.72%），沒想到今（9日）長榮再受大盤表現不佳及美國總統拜登有意打壓運價的影響，早盤一度跌停，截至中午12點半暫報189.5元，挫逾8%。