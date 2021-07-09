桃園88歲翁打莫德納疫苗死亡 家屬放棄急救 13:052021/07/09 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央日前開放長者施打莫德納疫苗，桃園市蘆竹區一名長者於3日施打莫德納疫苗，9日上午出現身體狀況異常。(示意圖，本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央日前開放長者施打莫德納疫苗，桃園市蘆竹區1名88歲老翁於3日施打莫德納疫苗，9日上午出現身體狀況異常，家屬發現時患者正瀕死式呼吸，消防隊員到場協助後，家屬當場放棄急救，後續狀況仍待調查。 全球新冠死亡400萬 WHO警告別過早解封 租借公部門難解封 業界憂台影視被消失 #莫德納 #疫苗 #桃園 #放棄急救 #長者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北台灣首都圈 基隆守住嘉玲 04:102021/07/09 地方新聞 Delta高危群 藍籲讓年輕人打疫苗 04:102021/07/09 焦點要聞 竹苗幼教托嬰職員 開打疫苗 04:102021/07/09 地方新聞 新冠肺炎死亡者家屬 衛福部7／15發10萬元慰問金 10:562021/07/09 生活 嘉義幼兒園教職員工9日打疫苗 補教人員疾呼造冊打疫苗 10:412021/07/09 生活 3Q哥罷免照辦 國民黨轟恐淪疫情破口 04:102021/07/09 地方新聞 新北10、11日開放67歲以上長者預約打疫苗 09:292021/07/09 生活 新北4建議喊話中央 勿刁難買疫苗 04:102021/07/09 地方新聞 桃園微解封 鄭文燦：4大夜市開放 餐廳暫不內用 10:192021/07/09 生活 藍委批微解封標準不一 要求政府加購3000萬劑BNT疫苗 11:522021/07/09 政治 名人遊輪愛極號復航 引領北美遊輪市場重啟 10:432021/07/09 生活 生活熱門新聞 微解封可開放打麻將？陳時中轉頭找他回答 - 生活 三級警戒延長至7／26 部分場所微解封 最新民調跌破眼鏡 - 生活 六都僅台南順時中！微解封各地大不同 全台22縣市懶人包一次看 - 生活 午後雷雨連炸一周 專家揭下個颱風生成時間 - 生活 職場》台灣最佳大學排行 逢甲、東華成績亮眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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