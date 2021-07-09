有些朋友就算認識很久了，依然和他有距離感，星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、射手座、天秤座擅長隱藏真實的自我，就算跟他們認識的時間很長，往往也只能認識他的表象，無法走入他的內心，身邊的朋友都猜不透他的內心想法。

▍1.水瓶座

水瓶座很容易沉浸在自己的世界裡，他們擅長隱藏情緒和真實想法，就算是身邊的朋友也很難知道他的真面目。水瓶座從認識之初到熟識後都會維持著一個微妙的距離感，剛認識的時候兩人不熟，有距離感很正常，但是兩人越來越熟後這個距離感依然存在，有時會令朋友們非常不解，甚至會感覺從來都沒有認識真正的他。

▍2.射手座

射手座本性非常善變，他們一生都在追求新鮮感，行事風格隨心所欲，想要做什麼事就立即行動，交朋友是如此，冷落朋友也是如此，如果兩人的相處已經趨於平淡，無法激起火花，他就會變得非常冷漠，甚至消失在對方面前。射手座總是憑著直覺和衝動做事，就算和他認識很久，依然無法真正的了解他，畢竟連他自己也不見得看得懂自己。

▍3.天秤座

天秤座擅長社交，常常給人一見如故的感覺，不過細想時才發現，一直以來都是天秤座在了解別人，旁人對天秤座本人的理解往往都停留在表層，無法進入他的內心。天秤座雖然看起來很陽光、很友善，其實他們的防備心很重，不願意主動展現真實面，就算認識很久了依然只能看到他的表象，讓人完全猜不透。