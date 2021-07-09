A股9日半日低收，深成指及創業板均跌逾1％。上證指數早段一度失守3500點關口，最低見3485點，跌40點，跌幅為1.15％，半日收市報3501點，跌24點，跌幅為0.69％，成交額為人民幣（下同）3091.45億元。
香港信報報導，深成指9日低開低走，最多下挫299點，跌幅為2.01％，低見14583點，其後跌幅收窄，半日收市報14729點，跌153點，跌幅為1.03％，成交額為3942.85億元。
滬深300指數半日收報5034點，跌53點，跌幅為1.05％。創業板指數收報3391點，跌41點，跌幅為1.2％。
各類股個別發展，釀酒股跌近3％，家電、生物製藥、醫療器械股跌逾1％，金融、鋼鐵、房地產、石油股偏軟。有色金屬股則逆市漲逾4％，煤炭股升逾2％，化工股升1％。
國家統計局9日公布，6月份大陸居民消費價格指數（CPI）年增1.1％，較5月回落0.2個百分點，低於市場預期升1.2％。2021年上半年CPI年增0.5％。
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