疫情不止，民眾宅在家防疫，八里臉書社團近期經常看到自詡為「八里區域性主義塗鴉師」在地畫家Eagle Lee李凌遠，以水彩描繪出八里晨光、平靜的淡水河水岸、黃昏夕照中的廖添丁廟，吸引許多八里鄉親、網友按讚分享，直呼「被療癒了！」。

Eagle Lee本名為李凌遠，高中時曾就讀過美工科，途中轉換跑道，近幾年重拾畫筆作畫。雖然不是在地出身，但對這個有山、有海、有溫情的地方，產生出濃厚的感情，總感覺自己是土生土長的在地人。李凌遠這幾年穿梭於八里區內的大街小巷中，用水彩描繪出屬於幸福八里的景與情。

李凌遠在繪畫的過程中，會先使用鉛筆作簡單的構圖，再以水彩一層層疊加、渲染，最終呈現的街道景象，讓人彷彿身歷於畫中，一同感受到眼中最美的時刻。在八里居住25年的他，在鄉親們的支持與鼓勵下，希望八里的好山好水能共享給更多人知道，分享他眼中無限的幸福。

八里區公所區長陳炳仲表示，李凌遠近年在八里社團分享畫作驚為天人，如黃昏夕照中的廖添丁廟，就有兩千多人按讚，讓人覺得彷彿是回到30年前淳樸鄉村氣息的八里，許多民眾希望李凌遠可多畫一些八里風景，保留八里擁有著大片的天與地，自然與文化交織之美。

八里區公所補充，全國疫情三級警戒，不能外出期間，李凌遠也提筆畫出八里左岸大眾爺廟週邊美食，讓大家回味，而最近李凌遠也有在Youtube分享作畫的過程，歡迎鄉親們線上觀看。