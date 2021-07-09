巴拉圭外交部長表示，搜救人員已在美國佛州倒塌公寓高樓的瓦礫堆中，找到第一夫人席凡娜（Silvana Abdo）的姊妹蘇菲雅（Sophia Lopez Moreir）夫婦與兩人幼子的遺體。

美聯社報導，蘇菲雅與她的丈夫佩滕吉爾（Luis Pettengill）育有3個小孩。巴拉圭外交部長阿塞維多（Euclides Acevedo）告訴巴拉圭ABC基本方位廣播電台（ABC Cardinal），另兩名較大孩子與保母露娜（Lady Luna）目前依舊失聯。

阿塞維多說：「我們懇請民眾團結並為他們禱告。面對悲劇時，巴拉圭人必須展現固有的團結精神。」

佛州瑟夫賽德鎮（Surfside）香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）12樓高的公寓大樓6月24日坍塌，失聯人口中有數名拉丁美洲公民，包括巴拉圭人、阿根廷人、委內瑞拉人與烏拉圭人。

法新社報導，邁阿密戴德郡郡長萊文卡瓦（Daniella Levine Cava）今天下午公布死亡人數攀升至64人，目前仍有76人失聯與推定罹難。她坦言，佛州公寓高樓倒塌已經兩週，要向民眾公布更新傷亡人數並不容易。

萊文卡瓦稍早告訴記者：「我們仍在不眠不休地尋找遇難者，以盡快讓家屬有失聯親人的消息。」

有關當局昨天宣布，決定把尋找生還者的搜救任務，轉為尋找罹難者遺體的行動。

儘管如此，瑟夫賽德鎮鎮長伯凱特（Charles Burkett）說，救援人員「還沒放棄任何希望，仍在祈禱奇蹟出現」。

為向罹難者表示哀悼，官員表示搜救人員會在午夜1時20分，即兩週前公寓高樓倒塌的時間點，默哀1分鐘。