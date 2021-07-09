根據教育部最新統計，全國學生確診新冠肺炎人數已連續5天未新增，累積人數停留在677人。在校園場館方面，除了中小學自7月13日起可開放戶外操場，提供民眾全程戴口罩運動，教育部也公告大學可比照辦理，但協請各校必須落實防疫措施。

教育部統計自4月20日到7月8日傍晚5時30分，合計有677名學生確診，這項人數從7月4日便維持沒有改變，全國已連續5天沒有新增學生染疫。

至於各學齡方面，目前累積確診案例還是以大專校院215人最多，高中108 人、國中105人、國小177人、幼兒園72人。而孩童家庭防疫補貼目前已有93.8％、超過213萬人領取。

而在校園場館部分，目前各級學校、幼兒園、補習班、安親班等，都仍維持停止到校上課，不過指揮中心已宣布，三級警戒延長到7月26日，中小學從7月13日開始可開放戶外操場，提供社區民眾運動用；大學則同樣比照辦理，教育部已發通報提醒各大專校院，得確保管理調度能落實防疫配套措施，僅開放戶外操場、不開放臨時停車等，評估適度開放部分校園場域。

教育部表示，依中央流行疫情指揮中心說明，國內疫情已在控制中，惟仍有部分感染事件發生，參酌世界各國管制作為及經驗，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，為確保國人健康，指揮中心經評估後決定，延長全國疫情警戒第3級至7月26日止，並自7月13日起至7月26日止適度鬆綁部分措施。

教育部指出，依指揮中心公布之延長警戒措施，各級學校仍維持現行機制，但大專校院在確保校園管理、人員調度能夠落實相關防疫配套措施的原則下，得評估適度開放部分校園場域，防疫措施包括：進入校園應量測體溫（額溫＜37.5℃；耳溫＜38℃）、全程佩戴口罩、實聯制、不群聚（禁止室內5人、室外10人以上聚會）、保持社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺），並且配合酒精消毒、人流管制等配套措施。

教育部提到，學校評估後可適度開放戶外操場，在配合所在地之地方政府防疫措施前提下，僅供社區民眾運動使用，得開放鄰近操場之1間廁所供使用，並加強清消，但禁止飲食。

而包括行政教學區域、室內場館、戶外運動設施設備如遊具設施、單槓等健身器材，以及籃球場、網球場、棒球場、羽球場、游泳池等，對外營運（不含地下停車場）、租用、臨時車輛停放、團體活動、競賽（技）、聚會等均不開放。