哈孝遠阻止瑪麗繼續裝可愛，結果犯規被畫成大花臉。（台視提供）

台視《綜藝3國智》本周六（10日）晚8點特別企劃「疫起看新3國智Online」，主持群繼續「線上群聚」PK遊戲，玩起不能說「你、我、他」，透過彼此之間的問答釣出回應，若是犯規就要自己在臉上畫上一個X，黃豪平問瑪麗：「節目平常邀請過這麼多男來賓，哪一位是最接近瑪麗的理想型？」

瑪麗腦筋動的快，一反平時直來直往的說話形態，立刻轉換「小可愛」模式，以第三人稱稱呼自己，她用天真無辜的語氣回答：「理想型嗎？『人家』想一想喔，大部分的男來賓好像都沒有跟『瑪麗』互動，所以都沒有印象深刻的，但最近『瑪麗』喜歡小曹，希望小曹可以來，許願！」可愛的語氣還不忘搭配手勢，呈現出平常完全不同的樣態。

由於風格突然轉換太多，所有人聽到瑪麗脫口說出「人家」已經嚇的目瞪口呆，猶如兒童般的語氣和花俏手勢，更讓大家受不了，哈孝遠便出言制止：「瑪麗講話不要一直抖，因為『妳』沒有胸。」他立刻犯規被抓包，哈孝遠臉上已經畫了6、7個記號，呈現無所謂狀態，表示：「我現在已經放棄自己了，就再畫一個X而已。」

瑪麗靠著機智找到此關遊戲解法、安全下莊，她也得意表示：「這個模式推薦給後面的朋友一起來試用、很有用喔！」上周開始推出「疫起看新3國智Online」讓主持群在線上鬥智，網友大讚「線上也還是很好笑」、「這節目人多的優勢完全發揮」。