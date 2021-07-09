宏碁旗下聚焦智慧交通領域的宏碁智通，繼於台南市、高雄市及台北市陸續取得智慧路邊停車收費運營專案後，近日再成功搶進苗栗縣、拿下竹南鎮市區主要道路及竹南火車站周邊之委託經營專案。

有多間科技業者設廠的竹南鎮，市區停車供給早已不敷使用，相較於縣內已實行路邊停車收費的頭份市、苗栗市，竹南鎮更需一個完善的作法有效率的解決民眾停車問題。此回宏碁智通取得專案後，初期將先於竹南火車站周邊等鬧區，優先設立130席配置智慧停車柱的停車格位，後加上鎮內主要道路、將擴展至385席，實行智慧開單服務，以「智慧、無紙、低碳、無人、先進」的智慧路邊停車服務，解決民眾停車需求，同時有效提升政府停車管理績效。

由宏碁智通自行研發的智慧停車解決方案，今年以來已陸續取得台南市智慧路邊停車BOT案二期、台北市時段禁停車格智慧開單收費、 與苗栗縣竹南鎮之智慧路邊停車等相關計畫。俟建置完成後，在全台將突破6000席智慧停車格。

其智慧路邊停車收費系統不僅具「車輛偵測、車牌辨識、智慧開單、多元繳費」等各種便利功能，提供民眾智慧、便利的停車與繳費服務，其無紙化自動開單，亦落實了環保綠能的設計思維，每年能省下超過280萬張的停車單。

未來在因應電動車發展趨勢遭，部分智慧停車柱也將整合充電樁設備，提供車主充電之加值服務，讓停車與充電計費皆可一柱搞定。