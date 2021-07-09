45歲南韓女星金喜善擁有立體清秀的五官，身材也纖細勻稱，因此有「南韓第一美女」的封號，儘管已經年近50歲，仍看不出歲月在她身上留下的痕跡，日前她在社群軟體上曬出自拍美照，凍齡的模樣頓時引發熱議，不少網友都大讚她「女神登場」。

金喜善儘管已經不常出現在螢光幕前，還是積極經營社群平台，日前她在IG曬出自拍照，只見她身穿水手服，頭戴白色草帽，還綁起可愛的雙馬尾，對著鏡頭嘟起嘴，露出俏皮表情，只見她的臉但仍舊清純如少女，完全看不出任何細紋，肌膚還是十分白嫩。

另外一張照片則是金喜善身穿綠色洋裝開心比耶，儘管為了防曬全身包緊緊，還是不難看出女神纖細的好身材，她也不在內文狂讚攝影師：「由世上最會唱歌、最會照顧人、最親切善良有禮儀、很會活躍氣氛、所有人都喜歡的李碩薰（이석훈）攝」，清新自然的魅力讓網友全都融化。

貼文發布後，不少網友都大讚金喜善的驚人美貌，「姐姐太美了」、「根本是少女啊」、「少女喜善，公主喜善」、「果然是金喜善」，事實上，最近金喜善和卓在勳（탁재훈）、劉台五（유태오）、文世潤（문세윤）以及EXO成員Kai等人出演綜藝節目《牛島酒館》（우도주막），也是她久違參與綜藝。