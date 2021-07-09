本土疫情嚴峻，許多服務業買氣受到影響，因此有餐廳就祭出吸睛廣告，希望能吸引顧客上門，但日前一間專賣蝦子料理的業者，精心佈置的廣告看板外觀似乎真的太「蝦」，宛如「靈堂」的擺設，引來附近居民痛批，認為業者無疑是在疫情期間觸大家霉頭，而該業者也因為這意外發展，將現場照PO上網，詢問各界看法。

專賣蝦料理的業者，做廣告看板想吸引顧客上門，結果反被罵翻。（圖／FB_爆廢公社公開版）

根據臉書社團「爆廢公社公開版」該貼文內容，有專賣蝦子料理的業者，因為店門口擺放的廣告看板太晦氣，不僅兩側有「蝦子罐頭塔」，中間還高掛「蝦子遺照」，乍看之下，不說讓人還以為是「蝦子靈堂」，於是被街坊鄰居罵翻。

專賣蝦料理的業者，做廣告看板想吸引顧客上門，結果反被罵翻。（圖／FB_爆廢公社公開版）

儘管該業者甚是無奈，獨特設計雖然成功引來目光，卻被批評的一文不值，因此他昨（8）日忍不住PO照上網求問「如果是爆廢的各位？這在你家旁邊會有什麼想法？」

此文一出，不少網友笑翻，戲謔回應原PO，表示「如何付費？用燒的嗎？」「經過門口的時候默念6字真言」、「服務生要就全白或是全黑的服裝」、「開幕直接請人來哭墓」。

另外也有網友真心提出指教，認為宣傳到位，可還是得顧慮社會觀感，直言「蠻像喪家的」、「有創意，但是鄰居不買單」、「遠遠看還以為是罐頭塔難怪被罵」、「創意有趣，但是如果是長輩會覺得晦氣」、「放網路當梗可以，但不會吸引我進去消費」、「被罵表示你的廣告很多人注意，但是習俗問題，有點怪怪的」、「還是有某種創意，但礙於習俗」。

不過有人討厭，自然有人很喜歡，也有網友大讚原PO獨特的發想，高呼「某種層面上來說宣傳成功啦，不是嗎」、「感覺很好笑，會想去」、「沒毛病，直接說明賣死蝦，不是賣活蝦」、「我也覺得很有創意啊，只能說太小看根深蒂固的民俗意識了」。