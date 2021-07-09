新北市刑大8日再度檢肅洪嫌等9人到案，查獲空氣槍、開山刀、電擊棒等證物。（翻攝畫面）

新北市刑大8日再度檢肅洪嫌等9人到案，查獲空氣槍、開山刀、電擊棒等證物。（翻攝畫面）

追討60萬元當街砸車擄人 警提報治平再查獲暴力討債

追討60萬元當街砸車擄人 警提報治平再查獲暴力討債

竹聯幫平堂興平會成員26歲洪姓男子上月24日率10餘名同夥在新北市新店區當街砸車、擄人，行徑相當囂張，警方進一步追查，發現洪嫌等人3月還涉及維修廠暴力討債，8日再度檢肅洪嫌等9人到案，查獲空氣槍、開山刀、電擊棒等證物，訊後依違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。

據悉，洪嫌上月24日上午8時許率10餘名同夥分別駕駛3輛BMW汽車攔阻41歲林姓被害人車輛，當街砸車、毆人並將林男及友人擄走，民眾拍下擄人過程，洪嫌等人行徑相當囂張，無視法律規範當街聚眾擄人。

新店警分局員警到場時，現場有多處血跡及1把開山刀，並在歹徒遺留在場的自小客車內發現瓦斯空氣槍1把、手機3支。警方迅速掌握相關涉案車輛及嫌犯，沿路調閱車辨系統及監視器畫面，陸續將洪嫌等10人逮捕。

警方進一步追查，洪嫌堂口據點設立在新店區民權路上，平日逞凶鬥狠，以暴力討債為生，今年 3月至6月間率眾犯下幾起妨害自由、恐嚇取財及傷害等不法案件。

警方提報洪嫌為治平對象，經半個月蒐證，掌握不法事證，7月8日日第2波掃蕩行動，瓦解竹聯幫平堂幫派組織，訊後依違反《組織犯罪防制條例》、妨害自由、恐嚇取財等罪移請台北地檢署偵辦。

警方指出，在防疫期間全力配合市政府協尋失聯確診者、執行精準疫調等防疫工作外，對於維護轄區治安工作亦從未懈怠，更不容許幫派暴力分子於新北市轄內膽大妄為、恣意滋事。

針對幫派分子暴力犯罪行為，絕對動員所有警力迅速檢肅查緝到案，展現警方鐵腕執法決心，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，澈底溯源刨根，避免民眾身體、財產受到幫派威脅，達到民眾安居樂業之目標。