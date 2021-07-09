餐廳業者贈送口罩支架及口罩舒適帶予警察使用，期盼警察在維護治安、協助抗疫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

素食餐廳陳姓負責人將感謝之情，轉換成實際行動，對於第一線的執勤人員而言，是一股支持的穩定力量。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市霧峰連鎖素食餐廳陳姓負責人，體諒防疫第一線的警察，在豔陽下配戴口罩執勤，往往幾個小時下來，口罩早被汗水、唾液浸溼，恐影響口罩的防護力；長時間戴口罩的結果，造成耳朵強烈的不適感，看了十分不捨，主動表達欲贈送口罩支架及口罩舒適帶予警察使用，期盼警察在維護治安、協助抗疫。

疫情嚴峻，全國三級警戒，站在防疫前線的警察，還肩負轄區治安及交通維護之任務，台中市霧峰連鎖素食餐廳陳姓業者感佩警察於防疫期間的辛勞貢獻，主動捐贈防疫口罩支架400只供警察使用。

素食餐廳陳姓負責人期盼警察在維護治安、協助抗疫、守護民眾的同時，能毫無後顧之憂；他將感謝之情，轉換成實際行動，對於第一線的執勤人員而言，是一股支持的穩定力量，希望善的循環，能緩解疫情期間所帶的焦慮與不便。

台中市政府警察局第四分局表示，感謝許多熱心民眾為第一線防疫人員的付出，目前疫情雖然轉趨穩定，仍請大家不要懈怠，再次呼籲民眾外出時務必要全程配戴口罩、切勿群聚，遵守防疫政策及措施，防疫人人有責，團結一致共同戰勝病毒，維護你我美好的家園。