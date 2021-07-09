陽明交大與台積電、鴻海、聯發科技等七大高科技企業，以產學共創模式所合辦的產學創新研究學院，8日已通過教育部審議，將於110學年度開始招生，辦學採一院多所模式，學院下設「前瞻半導體研究所」和「智能系統研究所」，每年招收碩、博士生。

陽明交大表示，產學創新研究學院採一院多所模式，下設「前瞻半導體研究所」和「智能系統研究所」。「前瞻半導體研究所」因應次世代半導體需求，培育具前瞻設計、製程、封裝、材料系統性之產業高階人才，每年招收碩士班學生60名、博士班學生15名；「智能系統研究所」則對應半導體產業發展趨勢，以培育跨重點領域整合專精人才為宗旨，每年招收碩士班學生40名、博士班學生10名。

陽明交大校長林奇宏表示，近一年密切關注「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，並多次參與立法會議，條例通過後，在最短時間完成計畫書送交中央機關審議，成立國內第一所半導體學院，未來將透過產學共創模式，與產官學研朝向同一目標努力，培育高階人才。

陽明交大副校長陳永富則說，現在產學共創建立雙向機制，企業不僅投入經費，同時讓業界師資回到校園，與學校共同投入研究能量，進行知識擴散與技術移轉，並建立長期合作關係，培養學用合一、被需要的人才。

陳永富也提到，產學創新研究學院的精神即是「產學共創、人才培育、學用合一、飲水思源，建立對的循環」。這項辦學計畫獲業界高度肯定，台積電、力晶電子、聯發科技、聯詠科技、鴻海精密、緯創資通、研華科技七大高科技企業將全力投入，與陽明交大共同培育半導體高階研發人才。