東勢林區管理處所轄各森林育樂場域將適度開放，圖為八仙山森林遊樂區步道群。（東勢林管處局提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林區管理處所轄各森林育樂場域將適度開放，圖為大雪山。（東勢林管處局提供／陳淑娥台中傳真）

中央宣布7月13日起微解封，東勢林區管理處所轄各森林育樂場域在相關防疫措施下將適度開放，包括大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，到達人數上限後將採一進一出管制，以確保遊客安全。

東勢林區管理處指出，中央流行疫情指揮中心8日宣布，三級警戒延長並適度鬆綁，為提供民眾安全安心及放鬆療癒之場域，東勢林區管理處所轄各森林育樂場域配合中央流行疫情指揮中心指引自7月13日起，在相關防疫措施下適度開放。

東勢林區管理處表示，包括大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，配合中央疫情指揮中心適度鬆綁措施及防疫指引，將於7月13日開園，各園區並設有人潮及相關管制措施，到達人數上限後將採一進一出，入園遊客採實聯制，全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。

入園人數分別為大雪山國家森林遊樂區1000人、八仙山國家森林遊樂區500人、武陵國家森林遊樂區400台小型車(配合武陵農場)、東勢林業文化園區300人，合歡山國家森林遊樂區各停車場管制容留量開放40％停車空間，住宿降載50％並暫停提供通鋪及5人以上房型，室內場域暫停開放，餐飲僅提供外帶不內用；另外請遊客多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園，並應持續落實積極配合三級警戒管制相關規定措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

東勢處呼籲民眾，轄內步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等計15條步道雖已開放，仍請民眾注意防疫措施，保持社交距離全程配戴口罩勿超過10人群聚，然為尊重在地居民意願，防疫期間請民眾配合暫勿進入鄰近步道之部落及社區。

各場域開放情形與人流管制上限，將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網(https：／／recreation.forest.gov.tw／)、林務局局網(https：／／www.forest.gov.tw)及東勢林區管理處處網 (https：／／dongshih.forest.gov.tw)查詢。