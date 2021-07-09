中央流行疫情指揮中心宣布13日起3級警戒微解封，國民黨新竹市立委鄭正鈐批中央並未把微解封訂出標準，決定權下放地方，過去要求防疫中央主導全國一致，現在又把微解封決定權丟給地方，帶給地方困擾不說，根本就是甩鍋的準備動作。

鄭正鈐9日上午陪同國民黨主席江啟臣前往新竹馬偕醫院贈送防疫醫療物資，對於中央有條件鬆綁的微解封，他認為根本是一團亂。現今這個時間點，他明白CDC一定很擔心解封讓疫情再度擴散升高，問題是3級警戒太久，民眾生活大受影響，但微解封決定權下放地方，就是給地方困擾。

鄭正鈐指出，昨天地方上有消息傳出夜市要微解封，但馬上又抽掉，表示連地方政府聽到微解封狀態，到底要怎麼做也無具體的標準，讓人無所適從。過去中央稱防疫由中央主導全國一致，現在又把微解封丟給地方，怎可能完全一致？若出事責任要地方扛，鄭正鈐反問「執政黨是什麼心態？」

「疫苗絕對是當務之急。」鄭正鈐強調，疫苗不足、覆蓋率不夠，要真正解封很困難，他希望CDC能把採購的疫苗盡速抵達台灣，不要推給供應商，希望中央真的是把老百姓生命放在最前線而不是政治考量，請衛福部跟小英總統加加油了。