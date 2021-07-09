疫情指揮中心拋出微解封政策被罵翻，國民黨立委抨擊，現在是健身房、電影院解封，音樂劇場、幼兒園卻不解封，這形同是家長可以帶小孩去看電影，但不能去安親班，這到底是什麼邏輯，難怪政策一宣布各界全部炸鍋。

防疫指揮中心宣布13日起部分場所「微解封」，明文規定5個人不能一起吃飯，但50個人可以一起看電影；5個家人不能一起聚會，但9個陌生人可以一起去旅行。標準不一，遭輿論抨擊。

對此，國民黨立委鄭麗文說，昨天指揮中心宣布7月12日後三級警戒將再延2周，但中間出現微調、微解封政策，卻把社會搞得天下大亂。

國民黨立委李德維強調，微解封後，家長可以帶著小孩看電影吃飯、去運動場館運動，但小孩卻被要求不能去安親班、不能參加課輔、補習；問題是，過去指揮中心說過，「托嬰中心、安親班、補習班的人很固定、很好追蹤，不用停課」，結果現在卻被排除在微解封之外，這形同是指揮中心的矛盾。

鄭麗文抨擊，健身房、電影院適度解封，藝文表演場館卻沒解封，這也使得表演藝術界炸翻，「不都是觀賞演出嗎？為什麼劇場音樂會不能同時解封？這是什麼邏輯！」