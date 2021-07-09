家樂福樹林店在亞東醫院協助下，將購物中心設計成為員工的疫苗施打站，除亞東醫院也與其他八間醫院合作，完成台北市、新北市、基隆市及桃園市第一線員工三成以上疫苗施打作業；家樂福指出，期透過此次店內員工小規模試辦，未來讓家樂福場域亦能夠成為疫苗施打點，讓更多民眾就近施打，提升社區接種量能。

因應國內疫情警戒且提升通路零售業從業人員及民眾消費安全，經濟部商業司於日前宣布台北市、新北市、基隆市及桃園市第一線員工列入施打範圍，家樂福成立跨部門的疫苗專案小組，與台大醫院、三總、慈濟、部桃、敏盛、亞東、萬芳、馬偕與部基等九間醫院合作，事先準備完整名冊、安排員工疫苗假，以批次掛號加速員工盡快完成施打，為感謝合作醫護人員的辛勞，家樂福文教基金會也加開好厝邊專案，提供各醫療院所需求物資。

家樂福觀察國外量販店也常設為社區施打站，此次與亞東醫院合作將樹林店購物中心安排員工專場，運用原本用餐區域的空間優勢，分別設計報到區、施打區、留觀區，讓員工能夠就近接種疫苗，也將此次機會作為社區施打點的預演。家樂福總公司發言人蘇小真表示，一線人員施打疫苗，讓顧客和員工都能更心安，也希望能夠盡快擴大將其他縣市一線服務人員、物流、倉儲員工及購物中心合作夥伴加入施打名單，提供民眾更安心的消費場域。