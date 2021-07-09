美股周四全數收黑，亞股今(9日)也趴倒，台股終場加權指數以17661.48點作收，下跌204.61點。(資料照)

Delta病毒全球肆虐，衝擊經濟復甦前景，美股周四全數收黑，亞股今(9日)也趴倒，日股早盤一度重挫近700點，韓股跌逾1%，台股開低走低，傳產、電子、金融類股全面下挫，盤中一度重挫逾250點，終場加權指數以17661.48點作收，下跌204.61點，成交值5428億元。

台股開盤下跌87.97點，以17778.12點開出，指數一路震盪走低，尾盤一度跌破17600點，來到17597.46點，下跌268.63點，5日線、10日線接連失守。

台積電開盤582元，下跌6元，盤中低點來到580元，聯電也開低0.6元，開在52.5元，盤中低點來到51.9元，回測月線、季線，聯發科開低後數度往上拉升，一度來到929元，上漲9元，股后大立光因第2季毛利率下滑，股價一度失守3000元整數大關，股王矽力-KY盤中最重跌幅也有半根跌停，IC設計族群逆勢走揚，智原早盤即亮燈漲停，聚積、新唐盤中也亮燈。

美國總統拜登決定頒布行政命令，監管美國海陸運輸市場競爭，以壓低企業運輸成本，讓美股海陸運輸股應聲倒地，航海王再遇大浪，貨櫃三雄也暈船，第二次被列為處置股票的長榮開盤即以187元跌停價開出，雖然第2盤即打開跌停，但幾經浮浮沈沈，尾盤再度被打至跌停，萬海盤中也一度見跌停274元，陽明則是最低來到195.5元，差一檔就跌停。

鋼鐵人同樣遭重擊，千興一路跌停鎖死，中鋼、東和鋼鐵、春雨、中鴻、世紀鋼等都跌逾2%。