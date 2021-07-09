外埔區二崁路333巷前大溝橋截彎取直，提高用路人視線。（陳淑娥攝）

外埔區二崁路333巷前大溝橋連續轉彎，造成車禍頻傳。（陳淑娥攝）

外埔區二崁路333巷前大溝橋連續轉彎，造成車禍頻傳。（陳淑娥攝）

市議員吳敏濟成功爭取外埔區二崁路大溝橋截彎取直。（陳淑娥攝）

台中市外埔區二崁路333巷前大溝橋因跨越水利溝箱涵，造成道路呈N字型不對稱彎曲，行車視距不佳常有車輛擦撞護欄及車禍發生。經市議員敏濟爭取下，彎取直工程已動工，路寬由6.8米拓寬為12米，預計7月底可完工。

市議員吳敏濟指出，外埔區二崁路333巷前大溝橋因跨越水利溝箱涵，造成道路呈N字型不對稱彎曲，沿線水美工業區重型版車及連結拖車行經需跨越雙黃線行駛，行車視距不佳常有車輛擦撞護欄及車禍發生。近年來隨著工業區車流增加，風險不斷增高，但因農田水利署台中管理處不同意水溝加蓋，農民反對水門遷移始終無法解決。

吳敏濟指出，服務處居中協調召集過5次會勘，2020年11月在議會提出質詢及提案，動之以情，說之以理，建設局長陳大田深表重視，之後還親自出席會勘確定有改善的必要。

經彙整地方民意，工程設計兼顧道路交通安全與農業灌溉用水，大溝橋南側護欄外側后里圳五支線第一分線20號小水門予以保留。農田水利署台中管理處同意局部加蓋拓寬道路。

截彎取直工程於日前動工，養工處蘇佳禾隊長表示，大溝橋北側護欄拆除，灌溉溝加蓋，原N字型連續彎路由6.8米拓寬為12米，大幅改善道路視線。本工程總經費105萬，路面改善施作長度共117.4公尺，路旁排水溝新設長度52公尺，排水圳加蓋長度約19公尺，預 計30日前施作完成。

台電工務課長廖乙輝指出，為配合此一公共建設，電桿遷移作業優先施作，目前新電桿已經立桿，預計7月底前安排停電遷線作業並移除既有電桿，約5小時可以恢復正常供電。

現年70多歲的陳情人羅濟良感慨說，此路段狹窄又急轉彎，數十年來經常發生車禍，自己都曾有過驚險的遭遇，如今能夠拓寬，多年的心願終於達成，感謝吳敏濟議員協助爭取以及政府各單位支持。