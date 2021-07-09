疫苗不足，還無法全面普及施打，台中市議員周永鴻9日強調，疫苗施打應採「扶老攜幼」概念，建立高中職以下學生與年長者生活周遭的防疫網，爭取多類從業人員納入優先施打對象，讓老人小孩能逐漸安心出門。市府表示，盼中央持續向國際購買更多疫苗，開放更多不同對象施打，讓整體社會加速提升保護力。

周永鴻說，全國高中職以下學校預計9月1日開學，為保護學生，學校教職員工與校內工作人員列入疫苗優先施打對象第七類。但目前各級學校只有正式人員能造冊，屬於約聘僱的課後班老師、特教生助理員與相關專業人員都將在開學後與學生有密切互動，卻仍無法列入優先對象。

此外，學校保全長時間待在學校，常需要協助訪客登記和量體溫，上放學時間學生也都會經過警衛室，應該列入優先對象，學生有可能在開學前就會補習班上課，但補教人員目前也不在優先施打名單上，容易造成防疫漏洞。

他說，雖然長者逐漸開始施打疫苗，但長者常去的防疫第一線社區藥局，近期卻接到許多人反映，台中市仍未開放屬於第一類的藥局助理、藥事實習生與行政人員施打疫苗，長輩常親自前去的郵局，窗口人員目前不屬於優先施打對象，他爭取盡速納入。

周永鴻表示，社工服務的對象有許多弱勢長者和孩童，是讓社會安全網能「扶老攜幼」的必要工作人員，需要長期暴露在高風險，但目前仍未列入疫苗優先施打對象，對從業人員和弱勢者都可能造成防疫破口。

他要求市府，協助爭取高中職以下學校非正式教職員、補教人員、社工與郵局窗口人員列入第七類疫苗優先施打對象，並儘速開放藥局助理、藥事實習生與行政人員施打，讓「扶老攜幼」疫苗防護網及早建立。

台中市政府表示，市府持續爭取中央疫苗，並依照中央所列的接種類別依序開放注射，持續聽取各界意見，向中央建議開放高風險對象，市長盧秀燕日前已成功爭取孕婦、媒體一線採訪人員等對象列入優先施打類別，盼中央持續向國際購買更多疫苗，逐漸開放更多不同對象施打，讓整體社會加速提升保護力。