國內疫苗短缺，又屢傳特權施打。國民黨文傳會副主委黃子哲今天質疑，根據疾管署6月21日公布的最新疫苗施打人員類別版本，其中第2類的中央及地方防疫人員中，衛生單位第一線防疫人員備註包含「疫苗生產及倉儲物流人員」，難道蔡英文總統要把手臂留給國產疫苗，但國產疫苗公司人員卻早打了國外疫苗？要求指揮中心出面說清楚，讓人民信服。

對此，中央流行疫情指揮中心表示，疫苗生產及倉儲物流人員納入公費對象，是經過傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會決定的，大家一致同意開放施打。指揮官陳時中說，若這些人染疫，「我們大概也睡不著覺」。

發言人莊人祥表示，疫苗生產及倉儲物流人員納入公費對象，是在ACIP工作小組討論過的議題，這些人包括流感疫苗、新冠肺炎疫苗的都列在其中。經過討論，ACIP在6月20日的大會一致同意這些人員納入公費對象，他們類似第一線衛生單位的人員。

陳時中表示，1-8類公費對象不是今天才出來的，大家想想看，如果今天物流倉儲人員真的有人染疫，和疫苗有關，事情也很嚴重，有這樣的情況，我們大概也是睡不著覺。當然我們認為這樣的風險低，但是檢驗封緘的人員風險就不一定了，先保護起來，運送上就不用太擔心。

國民黨上午舉行「降低染疫致死率，解決疫苗施打亂象」記者會，文傳會主委王育敏表示，台灣疫情致死率達到4.68％，不僅高於世界平均值2.17％，與上個月同日相比漲幅更是高達2.38％，與周邊國家死亡率對照下更顯可觀，台灣為何因疫情有超過700人死亡，以及其他國家都是隨時間增加，死亡率維持不變或下降，台灣卻反而升高，蔡政府應該給人民的答案。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，衛福部今年2月8日公布的疫苗施打第1類醫事人員，原本估計45.5萬人，但根據最新疫苗施打統計，施打人數為62.5萬人，比原估人數多37％，第2類施打對象的中央及地方政府防疫人員，原估9萬人，按最新資料顯示竟然打了22.8萬人，溢打率高達154％，多了2.54倍。

黃子哲指出，根據疾管署6月21日公布最新版本的疫苗施打類別，在第2類的中央及地方防疫人員中，衛生單位第一線防疫人員有備註，包含疫苗生產及倉儲物流人員，難道這些人是指高端、聯亞等疫苗公司人員？而所謂疫苗生產人員是只有第一線生產員工，包括後續銷售、品管人員，甚至清潔人員、公司董事長、董事、經理人員與顧問？

黃子哲質疑，衛福部最早公布的2月8日版本，其中並無所謂疫苗生產及倉儲物流人員，6月15日疾管署新聞稿中也未提及，因此大家都沒有發現，他懷疑恐怕高端、聯亞等公司的人都已經施打國外疫苗，而不是要打自己生產的疫苗。

台灣預防醫學會理事長陳宜民批評，台灣治療新冠藥物佈局慢半拍，蔡政府難辭其咎，由於醫院向防疫指揮中心申請使用治療新冠治療藥物瑞德西韋（Remdesivir），程序緩不濟急，導致病患家屬只能眼睜睜地看著親人過世。