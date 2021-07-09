品牌廠華碩（2357）持續投注資源於智慧醫療領域，在華碩AI研發中心（AICS）與台大資工系特聘教授林智仁、電機系教授王鈺強兩位顧問合作指導下，AICS工程師與博士生發表的七篇論文，不僅獲得多個國際頂尖學術會議提前接受（acceptance），研究成果並導入肺癌早期醫療影像AI智慧判讀系統等應用。華碩並將首款深度學習開源軟體LibMultiLabel 2，於全球最大程式碼代管服務與社交平台Github 3開放無償下載，期促進更多產學研醫在教學與臨床應用的合作。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，智慧醫療需高度研發能量支持，此次產學合作突破世界頂尖科研標準，不僅將成果導入華碩肺癌早期醫療影像智慧判讀系統、Miraico ICD-10智慧醫療編碼，以及華碩首款深度學習開源軟體LibMultiLabel 2 ，更於全球最大程式碼代管服務與社交平台Github 3 開放無償下載，將促進更多產學研醫合作、教學與臨床應用。

此回提前接受AICS發表之論文的國際頂尖學術會議單位，包括了接受率僅13%的醫學影像運算與電腦輔助介入會議（MICCAI）、國際電腦語言學協會（ACL）、電腦視覺與圖形識別會議（CVPR），及國際影像處理會議（ICIP）等。

其中獲MICCAI接受的研究，鎖定國人十大癌症之首—肺癌，以AI協助篩檢早期症狀之一的肺結節，毋須醫師人工判讀影像，僅需將患者放射科報告經華碩AI模型讀取，即自動完成醫學特徵標註，準確率較一般模型提升近30％，一步到位取得高品質資料並減輕專業人力負擔。除肺癌早期篩檢，亦能與醫療院所擴大合作應用場域，協助更多患者早期發現，早期治療。

另將於ACL發表的研究，不僅校正深度學習模型CAML歷史參數設定，避免全球開發者使用錯誤參數執行專案，提升實驗成果；亦導入華碩Miraico ICD-10智慧醫療編碼服務，協助完善病歷編碼與健保給付效率，降低醫事人員負擔。研究中所使用的LibMultiLabel開源軟體，更開放免費下載，上線月餘已嘉惠數百位程式開發者，以實際應用推廣深度學習領域研究與產品開發。