澳洲雪梨正對抗今年最嚴峻的一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，總理莫里森今天說，7月19日起，美國輝瑞藥廠將增加疫苗供貨至每週約100萬劑，是原本講定的3倍多。

雪梨所在的新南威爾斯州今天新增44起病例，是這波疫情的單日新高。

路透社報導，莫里森（Scott Morrison）表示，原本預計9月才會送達澳洲的450萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，下月就會到。

他今天向第9頻道新聞網（Nine News）表示：「所以（疫苗供應）正在加快…我們現在真的要達到目標了。我知道過去4個月來遭遇挑戰，但我們現在真的要達到目標了。」

莫里森指出，若針對輝瑞疫苗的醫療建議不變且供貨順暢，澳洲應能在年底前讓所有符合資格的居民接種疫苗。

澳洲在壓低染疫人數上的表現遠勝許多已開發國家，然而由於疫苗供應限制，加上澳洲主要使用的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的醫療建議變更，澳洲的接種行動是最龜速的國家之一。

由於擔心AZ疫苗引發血栓，當局過去3個月兩度修正可接種AZ疫苗的年齡層建議，目前僅建議60歲以上民眾接種AZ疫苗。

澳洲2000萬左右的成年人口中，目前僅略多於10%已完整接種疫苗，各州紛紛施壓聯邦政府，要求提高輝瑞疫苗供應量，以替60歲以下人口施打。