TBC旗下五家有線電視業者與大地之子基金會體恤醫護不眠不休的辛勞，偕同大地酒店、發起「醫」起加油暖心列車。（TBC提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情還未完全降溫，站在第一線的醫護人員，為全民守護健康，TBC旗下有線電視業者，與大地之子基金會，攜手五星級大地酒店捐贈1500份養生「正氣湯煲組」給轄區十間醫院送上溫暖，為醫護人員加油打氣！

疫情艱困時刻，醫護檢人員挺身而出，守護國人健康，炎熱天氣穿著厚重防護衣，即使汗如雨下、身心壓力大，仍不喊苦，冒著被感染的風險，全心全力為民眾篩檢、在負壓隔離病房為患者爭取時間，甚至無法回家與家人相聚，備極辛勞。

TBC旗下有線電視業者與大地之子基金會體恤醫護不眠不休辛勞，偕同大地酒店、發起「醫」起加油暖心列車。捐贈1500份五星級飯店精心熬製的養生「正氣湯煲組」給五個縣市，桃園聖保祿醫院、桃園聯新醫院、北榮新竹分院、中國附醫新竹分院、新竹東元醫院、部立苗栗醫院、苗栗為恭醫院、台中榮總、台中中國附醫、部立台中醫院，共10家負責篩檢、施打疫苗和醫治病患的專責醫院。

暖心列車由桃園市起跑，接續到新竹縣、苗栗縣、台中市，送上加熱即食、藥膳配方，美味營養對人體健康有益的養氣湯品，幫醫護人員補足元氣。TBC旗下有線電視業者繼六月初聯合捐款2000萬元防疫經費，協助所屬經營區的地方政府機關，用來應對疫情後，六月底啟動「醫」起加油暖心列車，捐贈1500份的養生「正氣湯煲組」，送上最好的應援，用行動力挺醫護人員。