疫苗數量不足，許多民眾打不到疫苗，只能去搶殘劑，台大婦產科醫師施景中今發文表示，今天上午11時58分同仁們都聚精會神的盯著電腦，他才發現原來是台大將釋出60人份的疫苗殘劑，今天開放預約，大家都想替家人搶殘劑，時間一到人多到癱瘓網站。看到這樣的狀況，讓他感嘆地說，政府應該要調整一下方式了。

施景中今在臉書發文表示，上午11時58分，替病人照完超音波以後，所有的同仁都各自搶到電腦，聚精會神的盯著螢幕，詢問大家在做什麼，還被喊說不要吵！

施景中指出，原來下周台大醫院將會有60人份的疫苗殘劑，今天中午12時準時開放預約，同仁們是幫家人們搶殘劑，結果殘劑的預約系統，整點一到就像是被駭客攻擊一樣，立刻「502 Bad Gateway」，好不容易點進去的人，網頁也跑不動。

施景中說，雙北地區75歲以上的長者，目前疫苗施打率只有大約只有一半，有些縣市的疫苗快打站，直接拖成慢打站。有的疫苗接種站造冊了1000多人，上午卻只有100人來打；也有醫院包下場地、制訂完善的施打計畫，但也沒有幾個人來。

施景中認為現在台灣疫苗接種狀況就是「輪到了不想打，有的約了又不來，但輪不到人的卻很焦急。」也有人比喻，當東西少的時候大家就會搶，但東西多了大家又不想要，但明明都是一樣的東西。

施景中表示，政府應該要調整一下方式，希望疫苗可以再打快一點，否則新的疫苗陸陸續續進來，只怕萬一進來的量多了，又有人要開始猶豫了。