教士隊日籍投手達比修有9日再度登板先發，但他僅投3局就狂失6分退場，再度挑戰追平黑田博樹生涯79勝失利，好在打線給予火力支援，讓他躲過敗投，教士上演大逆轉，以9比8氣走國民隊。

教士今天在主場迎戰國民，達比修有再度登板先發，但一下場就出現亂流，包含T.騰納（Trea Turner）的陽春炮在內單局失掉3分。

第2局達比修有回穩，讓對手三上三下，不過第3局又碰上危機，國民靠著4支安打和1高飛犧牲打再添3分，取得6比0領先，也將達比修有打退場。

達比修有此役僅投3局，被敲8支安打其中包含1發陽春炮，失掉6分皆為自責分，自責分率也從2.65升至3.09。

不過原本以敗投候選人身分退場的達比修有，獲得隊友火力支援，教士在0比8落後的情況下，在4局下單局猛灌7分，6局下再添1分追平，9局下再靠著葛瑞斯罕（Trent Grisham）再見安打逆轉國民，也讓達比修有躲過本季第4敗。