台中市經發局推動「行動支付零接觸」獲回響，7月再度結合9大支付平台業者，推出加碼優惠方案，提供店家申辦優惠及民眾消費好康回饋。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市經發局推動「行動支付零接觸」獲回響，7月再度結合9大支付平台業者，推出加碼優惠方案，提供店家申辦優惠及民眾消費好康回饋。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

防疫期間，市民落實防疫新生活運動，更出現店家為避免日常交易的現金接觸傳染風險，自主進行「洗錢」防疫運動，為減低防疫措施造成生活不便，台中市經發局推動「行動支付零接觸」獲回響，7月再度結合9大支付平台業者，推出加碼優惠方案，提供店家申辦優惠及民眾消費好康回饋，減少民眾現金交易的病毒傳播風險，還能安心購物享優惠、省荷包。

經發局表示，市府推動防疫新生活運動，建立民眾防疫觀念，發現許多店家及外送平台業者為避免頻繁的接觸硬幣及紙鈔增加病毒傳染風險，自主利用漂白水及酒精「洗錢」，除增加不少額外工作時間，消毒效果也相當有限。

兼顧防疫及市民日常採買需求，經發局推動行動支付倍增計畫，提供店家免申辦費、專任輔導及前2000名手續費1000元優惠，更結合9大支付平台業者聯手推出期間優惠方案。

市府於7月行動支付倍增計畫中，結合9大支付平台業者推出加碼優惠方案，包括「悠遊付」自7月1日起至9月30日止，於OK 超商消費每筆皆享10％儲值金回饋，每戶回饋上限200元；計程車資使用悠遊付，單筆扣款滿100元（含）以上，享7％儲值金回饋，每月每戶回饋上限200元。

經發局說，其中包括「LINE Pay」自即日起至7月31日止，平日購買指定咖啡連鎖品牌，筆筆享LINE POINTS5點回饋。

「街口支付」7月1日至31日領街口券飲品享88折；自7月1日至11日於台中市「寵物、母嬰、藥局」指定合作店家消費，享最高回饋19％。「台灣Pay」自即日起至8月30日止，掃碼購物滿88元抽紅包，最高500元。