英國媒體引述兩位知情人士說法報導，中國網路主管機關曾要求中國網路叫車巨頭「滴滴出行」在美國上市前多次修改應用程式（App）地圖功能，擔心可能揭露敏感的政府位置。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，其中一名知情人士透露，中國國家互聯網信息辦公室頻繁與滴滴溝通，超過20次要求滴滴修改應用程式。

知情人士表示，中國網信辦並未將修改行動應用程式一事和要求滴滴延後首次公開發行（IPO）掛鉤。中國網信辦曾對多家公司發出許多修改通知，卻未讓他們的應用程式下架。

但中國網信辦本月4日突然宣布，滴滴應用程式「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，並下令在行動應用程式商店中下架，讓投資人措手不及，當時滴滴赴美IPO還不到一週。

滴滴6月底在美國IPO募集約44億美元，這是自阿里巴巴2014年在美國上市以來，中國企業在美上市規模最大的一次。中國網信辦本月初宣布滴滴App下架，導致滴滴股價暴跌，以及投資人針對滴滴是否充分披露風險而發起集體訴訟。

此案揭示了對於北京當局而言，國家安全和數據安全已成為相互關聯的優先事項。北京當局愈來愈擔心大型科技平台透過他們掌控的數以億計用戶數據發揮影響力，也突顯出企業努力遵守主管機關往往不透明的執法決策時所面臨的困境。

過去一年，中國網信辦已展開行動應用程式整改行動，向數以百計被視為濫用個人資訊、或不該收集太多資訊的應用程式發出公開警告。

一名知情人士說：「中國網信辦要求公司更改應用程式時，通常沒有明確的法律依據。他們從不覺得需要遵循正式的行政法律程序，但企業極度重視，而溝通往往是在電話中、沒那麼正式的情況下進行。」

知情人士並說，修改要求通常是在執行級別就處理，而不是公司內部高層。目前還不清楚主管機關是否曾向滴滴正式提出要求。

中國仍在推動制定個人信息保護法的程序，其中將讓中國網信辦正式確定應用程式審核程序。在滴滴赴美IPO前，中國網信辦並未公開告誡過滴滴的叫車應用程式。

一名最近在美國上市的中國應用程式公司創投基金投資人表示：「中國網信辦經常對中國應用程式公司做出各種要求，從內容審查到對個資收集都有，這通常沒什麼大不了，修一修就沒事了。」

根據知情人士說法，中國網信辦曾要求滴滴修改蒐集和顯示地圖資訊的方式。當用戶開啟這個應用程式，它會依據乘客需求，建議附近常見的接送點。

知情人士說，中國網信辦擔心，這可能無意中暴露了敏感政府工作人員的位置。

滴滴尚未立即回應置評請求。

報導還說，滴滴已停止讓用戶搜尋敏感的政治地點，例如北京領導層寓所「中南海」。

兩位知情人士說，除了這些對行動應用程式的修正要求之外，中國網信辦也曾建議滴滴推遲IPO，直到完成網路安全審查。中國網信辦沒有合法權力推遲IPO，而滴滴也否認在IPO前就知道主管機關準備干預。

中國網信辦今年4月公布有關行動應用程式保護個資的暫行規定並徵詢公眾意見，這項規定將讓中國網信辦有權將應用程式從線上商店下架40個工作日。滴滴出行的例子值得警惕。