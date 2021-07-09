巨峰葡萄裂果、果肉汁液流出及腐爛。（陳淑娥攝）

苦瓜裂果、葉片黃化、部分藤蔓乾枯。（陳淑娥攝）

6月下旬雨勢不斷，台中市后里區梨、巨峰葡萄及苦瓜葉片或藤蔓黃化、枯萎、果實水傷腐爛，立委楊瓊瓔聯繫相關單位會勘後，農委會8日公布天然災害現金救助辦法，受災農民即日起可向后里區公所申辦補助。

楊瓊瓔指出，后里區6月下旬雨勢不斷，造成梨、巨峰葡萄及苦瓜葉片或藤蔓黃化、枯萎、果實水傷腐爛。經聯繫安排7月2日邀請農業局、台中區農業改良場、農糧署中區分署及區公所等人員組成勘查小組前往勘查確認災損情形，確已達辦理農業天然災害現金救助標準，農業局立即提報中央爭取現金救助。

楊瓊瓔表示，梨果實生長前期土壤長期乾旱，進入果實膨大期至成熟期，遭逢接連降雨，土壤水分急劇增加，根系快速吸收水分致使果肉急劇增大，但果實表皮的延展性較差，導致表皮脹裂而出現裂果。

現勘時，梨已屆採收期，梨果實出現縱裂或環狀裂口狀的裂果、水傷及腐爛現象，且果實粒徑偏小；巨峰葡萄正值成熟期至採收期，現勘時果實裂果、果肉汁液流出及腐爛；苦瓜正值成熟期至採收期，現勘時苦瓜裂果、葉片黃化、部分藤蔓乾枯。

楊瓊瓔表示，因疫情不分士農工商，已讓民生生計吃緊，再加上極端氣候，農民也越來越難獨自應對，農委會公佈現金救助後，農民可以靠救助金再度復耕，對農民而言是重要支持，感謝農業相關單位積極勘災、體察民瘼，迅速公布現金救助，與農民共同度過難關。

楊瓊瓔提醒，農委會7月8日傍晚公告台中市后里區梨、巨峰葡萄、和苦瓜為辦理6月下旬豪雨農業天然災害現金救助地區。此次公告梨、巨峰葡萄災損每公頃救助9萬元，苦瓜每公頃救助3萬6000元，符合資格農民請於7月9日起至8月9日止，向后里區公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，如承租土地須再檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。