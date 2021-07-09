國民黨立委鄭麗文表示，國民黨之前要求政府加碼採買3千萬劑國際疫苗，結果民進黨擋下來就算了，還利用疫苗稀少性，惡毒挑起國內對立，空口說白話7月底要完成25％施打率；疫情指揮中心指揮官陳時中面對自己造成的破口，還想說謊甩鍋，「不趕快買疫苗，不怕閻羅王找你算帳嗎！」

鄭麗文表示，台灣染疫死亡的比率居高不下，疫情指揮中心卻從來沒有認真研究背後原因；而6月各地殯儀館火化大體的數字異常的超出往年，這中間又藏了多少不知道是否因確診而死亡的黑數，指揮中心也不打算處理，只汲汲營營在解封、不解封，還想鎖定北市長柯文哲甩鍋卸責，「說不要政治化，結果自己就是在政治算計」。

鄭麗文說，蔡政府甚至利用疫苗的稀少性，惡毒地挑起國內對立，造成全國與雙北的對立，真的是同島一命嗎？這樣的對立操作，才能確保民進黨的江山嗎？民進黨是已經開始打明年的選戰了嗎？

鄭麗文強調，疫情指揮中心指揮官陳時中不要再說謊、甩鍋，自己造成3＋11破口，卻還不趕快買疫苗，不怕閻羅王找你算帳嗎？

國民黨立委李德維也說，蔡政府買不到疫苗的同時，還不斷說風涼話，要國民黨不要一直向中國疫苗拋媚眼，「BNT疫苗是德國製造，這是哪門子的中國疫苗？」政府把疫苗當成政治鬥爭工具，令人非常不齒。