CC十分可愛。（寬魚國際提供）

CC有小模特兒架勢。（寬魚國際提供）

關穎帶女兒CC一起代言。（寬魚國際提供）

關穎女兒CC獲邀擔任「兒童界愛瑪仕」Monkey Bow品牌時尚大使，雙方透過遠距方式討論，以生活化的風格拍出溫馨且童趣的居家時尚，關穎親自操刀，還兼任CC的創意和造型總監，母女輕鬆完成此次影片拍攝。

早在2016年品牌發起時，CC就已「戴」起蝴蝶結時尚風潮，至今仍風靡亞洲各地，深獲大人與小孩喜愛，許多小女孩追逐超大蝴蝶結的穿搭藝術。過往CC在生活和學習日常的打扮也受矚目，能用簡單的髮式作為點綴，她在兒童時尚界是受歡迎的可愛寶貝，這次擔任時尚大使也是實至名歸。

除了手工蝴蝶結，品牌商品更延伸到頂級兒童彩妝和泳衣，每件單品都是小女孩的夢想。品牌創辦人依自己女兒的需求做為設計靈感，商品質感和細節從不馬虎。其女兒從小和CC一起玩耍長大，這次能邀好姊妹一起玩聯名非常有趣，更期待之後CC設計的系列誕生。

關穎運用自身對藝術的經驗和時尚想法，親自指導拍攝內容和方向，作為給女兒的美學傳承，也希望能在防疫生活中帶給大家更多樂趣和點子，讓父母們趁這段居家時間的空檔為孩子紀錄美好時光。

不忘在疫情艱困時刻出一份力的關穎，更將此次酬勞全數捐贈家扶中心，此份愛心也讓品牌共襄盛舉送出多份精靈彩繪組，讓每個孩童擁有溫暖和生活上的「玩」美。