大陸金屬包裝大廠福貞-KY(8411)6月份自結合併營收為新台幣7.13億元，年增加43.59%；上半年營收金額為新台幣34.34億元，年增加38.26%。隨著天氣漸趨炎熱，漸次進入傳統夏季飲品旺季，加上中國大陸受疫情衝擊業已逐漸淡化，整體經濟回穩向好，推升5、6月份集團單月合併營收皆創近年新高。唯主要原材料因整體經濟回溫、使需求提升，而導致價格持續走高；於此在公司及時調整庫存水位，並積極透過銷售價格合理轉嫁機制，盡力降低原材料上漲所帶來影響。

福貞-KY今年下半年營運重點有二，1.三片式馬口鐵罐部分，持續進行優化調整製罐產線產能，完善各營運地生產布局並保障產品品質。2.二片式鋁罐部分為集團未來主要擴展與布局重點，積極籌畫推進集團鋁罐產線產能的規劃及建置，擴大鋁罐市場規模並深化區域布局。公司內部持續正面看待下半年營收穩健成長。