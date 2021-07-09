捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受惠需求強勁及漲價效益顯現，2021年6月及第二季營收同步「雙升」，分創歷史第三高及新高。展望後市，隨著各類終端產品應用需求回升，公司正面看待市場需求，法人看好第三季營運續揚、下半年表現優於上半年。

易華電股價5月中下探42.8元的近5月低點後止跌回升，7月以來上攻力道轉強，今（9）日開低後在買盤敲進下翻紅走揚，最高勁揚5.81％至63.7元，終場大漲4.65％、收於63元，為2個月來高點。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今合計賣超234張。

易華電公布6月自結營收2.75億元，月增1.88％、年增5.36％，創同期新高、並創歷史第三高。使第二季合併營收8.19億元，季增達15.08％、年增9.11％，改寫歷史新高。累計上半年合併營收15.3億元、年增達15.29％，續創同期次高。

易華電去年營運受疫情及需求疲弱影響轉弱，隨著電視等大尺寸面板需求復甦，筆電、平板等中尺寸面板需求續旺，加上塑膠基板覆晶（COP）封裝因良率提升出現瓶頸，使業者回頭改採COF封裝，手機等小尺寸面板COF產品需求回升，使營運自去年第四季起回溫。

隨著面板驅動IC需求明顯轉強，易華電受惠訂單需求轉強，首季稅後淨利0.35億元、每股盈餘（EPS）0.43元，雙創近2年同期高點。由於COF載板拉貨動能強勁造成供不應求，使易華電近期順利調漲部分產品價格，第二季獲利成長動能有望優於營收。

展望後市，易華電指出，疫情帶動全球經濟型態變化，宅經濟效益湧現促使電視與筆電需求大增、手機需求逐漸回穩，配合手錶與汽車新應用興起，皆有利面板產業復甦，對今年市場需求正面樂觀看待。法人看好易華電第三季營運續揚，下半年可望優於上半年。

易華電表示，未來將以減成法及半加成法技術應用於各類面板驅動IC的Tape-COF為主力，並以雙面法新技術開發mini LED載板及其他各式IC載板，擴充不同產品應用及客戶，使未來營運兼具穩健及成長性。