受到美股拖累，台股今開低走低，傳拜登將出手管制航運，今航運股幾乎一片慘綠，加上電子權值股無法順利接棒連動下，指數一度重挫逾200點，最低觸17597點，摜破5日線、10日線，終場收跌204.61點、報在17661.48點、成交量為5428.11億元，台股周線終止連7紅、本周指數跌48點。

電子權值股今疲軟無力，大立光(3008)第2季合併毛利率及獲利表現不佳，加上智慧手機終端需求有雜音，股價重挫，回測3000元關卡、最低觸2955元，跌幅約5%，台積電(2330)開低震盪，小跌0.68%，鴻海(2317)下跌逾1%，力守月線、季線，聯發科(2454)則相對有撐，力拚在平盤附近震盪，面板族群中友達(2409)挾第二季營收寫26個季度以來的高點，今逆勢小漲，終場收在平盤，目前資金仍有6成停留在傳產原物料，電子仍處低成交比重36%，電子無法順利接棒，導致指數衝關不易。

航運價格續漲，美國總統拜登將出手管制航運，長榮(2603)儘管6月營收再創新高，但不敵利空壓境，股價跌停作收，陽明(2609)、萬海(2615)同樣震盪劇烈，陽明收盤逼近跌停，萬海收跌9.5%，第三季遠洋線迎接旺季，市場預期2022年貨櫃航運產業將維持供不應求態勢，有利於貨櫃航運產業擺脫過往低運價的買方市場型態，萬海、長榮、陽明等仍可注意後續走勢；慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、台航(2617)以及裕民(2606)跌幅也一度逾達5~6%，整體運輸類股指數下挫一度達8%。

電子題材股今呈現零星點火，智原(3035)、聚積(3527)、新唐(4919)攻上漲停，LED族群則有宏齊(6168)強攻漲停鎖住，億光(2394)也大漲逾5%，佰鴻(3031)漲幅也逾3%，盤面族群輪動明顯。

分析師表示，國際股市續強，國內台灣確診人數降溫，並逐步開放管控，有利內需恢復，且時序進入傳產及電子產業旺季，加上緊接而來的股東會、法說會與財報季陸續登場，可望釋出正面訊息，利多行情可期，有利於台股震盪盤堅，近期指數沿五日均線向上盤堅走勢不變，目前台股各期均線呈多頭排列向上走揚，下檔月線及季線支撐分別在17503點及17068點，這是台股現階段中期下檔重要支撐，台股現階段類股多頭持續下，中多格局延續。另外，近期也須密切留意台幣貶值方向，目前已貶破下降季線，加上美元指數沿20日均線走強，對資金匯進匯出將有影響，若資金外流通常是先從權值股提款，此對台股衝關將較不利。