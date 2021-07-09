嘉義市育人國小附設幼兒園教職員團隊接種疫苗後，秀出接種卡。（嘉義市政府提供）

嘉義市公私立幼兒園及兒童課後照顧中心教職員共942人，9日開始接種疫苗，分批於衛福部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院進行施打，預計至13日截止，有9成教職員會完成第1劑疫苗接種，市長黃敏惠今天到部嘉醫院關心接種情形。

黃敏惠表示，很感謝教育夥伴的用心與努力，她在6月30日呼籲中央研議暑假期間讓學校教職員儘早接種疫苗，就是希望早日讓教育回歸常態，感謝中央聽到我們的心聲，撥補942劑疫苗提供給公私立幼兒園及課後照顧中心教職人員接種。

市政府教育處長林立生指出，全市公私立幼兒園932人及課後照顧中心10人，共942名教職員已造冊接種疫苗，分別於7月9日、12日及13日在衛生福利部嘉義醫院、嘉義基督教醫院進行施打，預計可為9成教職員施打疫苗。

陽光幼兒園園長張碧紐表示，疫情爆發以後，幼教人員都期待接種疫苗，家長與孩子都很 想復課，老師們接種疫苗有免疫力後，就能讓幼兒園的孩子有安全、優質的學習環境。

育人國小附設幼兒園主任羅玉菱說，幼兒園老師通常需要照顧年紀較小的孩子，沒有打疫苗就會擔心不能提供安全的環境給孩子，「拿到接種疫苗卡是一個責任」，讓我們成為家長的後盾，給孩子們一個最安全的學習環境。

市府表示，教育處依據中央核定的施打名冊，分區、分時段方式排定施打，由各園（課照中心）通知名冊內的教職員工，接獲通知的教職員工攜帶身份證、健保卡至指定院所，經核對確認身分後即可施打，無須另外預約。