晶圓代工龍頭台積電（2330）9日公告6月合併營收1484.71億元，第二季合併營收3721.46億元，同創歷史新高紀錄。台積電第二季業績續創新高，主要是因為來自高效能運算（HPC）相關應用的需求將持續成長，進而抵銷智慧型手機的季節性影響。

台積電公告6月合併營收達1484.71億元，與5月營收1123.60億元相較成長32.1％，與去年同期1208.78億元相較成長22.8％。台積電第二季合併營收3721.46億元，與第一季營收3624.10億元相較成長2.7％，與去年同期3106.98億元相較成長19.8％．台積電上半年合併營收7345.55億元，與去年上半年6212.96億元相較，年成長率達18.2％。

台積電預估第二季美元營收介於129～132億美元之間，與上季相較約成長1％，在預估新台幣兌美元匯率28.4元情況下，新台幣營收介於3663.60～3748.80億元之間，與上季相較成長1.1～3.4％。台積電公告第二季營收3721.46億元，達到業績展望上緣並達成財測目標。