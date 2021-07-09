中央流行疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長至7月26日，但部分場所適度鬆綁。台灣高等檢察署因應「微解封」政策，調整以延伸偵查庭、遠距訊問為優先，實體降載的模式開庭，同時減少居家辦公人數比例，並「滾動式檢討」，視情況隨時調整。

高檢署根據「微解封」政策及法務部指示，在26日前優先以延伸偵查庭、遠距訊問之方式進行，若檢察官認為有實體開庭或詢問必要，需採取降載開庭，每日至多僅可開放半數偵查庭，以達到總量管制、分散報到人流、避免群聚的效果。

高檢署表示，民眾、律師出庭或到案時應遵守實聯制登記、戴口罩、量體溫及酒精消毒等防疫措施，偵查庭也會加裝透明隔板、保持通風環境，庭訊過程中全程戴口罩、維持社交距離、定時清消；偵查庭外則規畫民眾保持社交距離，部分民眾因人數總量管制，可能會先在署外等候，由法警點呼進入。

另外，高檢署在微解封期間調降居家辦公比例為3分之1，並將視疫情情形，逐週檢討居家辦公人數比例，及延長實施彈性上下班措施至26日止。