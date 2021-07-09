疫情衝擊全球人民生活，更讓人民在疫情下面對國際合作、人權等多樣嶄新的議題，桃園市政府青年事務局於國際青年日前夕推出「疾課行動線上講堂」，開設6大主題、14堂系列免費課程，招募1千名青年探討與省思疫情帶來的挑戰與機會。

青年局指出，疾課行動線上講堂將以全球疫情下的公民思辨為主軸，於17日至30日開設教育新型態、網路社交、私權與公權、鎖國與封城、國際合作以及疫情的社會事與心理事等六大主題共計14堂免費線上講堂供1000名青年報名參與，青年局呼籲青年防疫期間在家也要思考公共議題，關心國際大事。

青年局表示，每堂線上講堂將透過視訊的方式運作，且每堂課最多可以有250名青年同時參與，經講師分享完後，也會讓青年有機會在線上與講師直接互動討論，此外青年局強調，師資陣容堅強，除請來多位知名業界人士、作者外，更特別請來知名藝人吳鳳來演講，讓學生能透過不同視角思考疫情後的世界。

線上講堂自9號開放報名，桃園市青年局局長顏蔚慈指出，聯合國將每年8月12日定為「國際青年日」，在這即將到來屬於青年的日子前，鼓勵關心疫情下國際百態的青年能透過參與線上講堂共同響應，為鼓勵參與，青年局更準備Switch lite、商品券等豐厚獎品鼓勵青年踴躍報名，不讓暑假成為學習空窗期。