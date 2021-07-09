郭彥均與莎莎一起主持《WTO姐妹會》。（八大提供）

八大綜合台《WTO姐妹會》主持人郭彥均與製作單位8日晚聯手策劃，線上視訊為莎莎驚喜慶生，並同一時間安排快遞送上生日蛋糕到她家。莎莎聽到有人按門鈴，火速起身衝去門口，竟差點在鏡頭前走光，她笑說：「我在錄影時就一直提防大家， 還故意自己先穿了像壽星一樣的紅色衣服，在聽到有人按門鈴時，我還質問我媽是不是跟大家串通，真的很不孝順。」

因應疫情，《WTO姐妹會》昨天持續採用線上錄製模式進行，企劃利用居家環境解任務，郭彥均故意提出「拿出自家冰箱最厲害的東西」時，趁機端出蛋糕，所有參與節目錄影的新住民們則舉起事前準備的字版，為壽星莎莎唱生日快樂歌。

與大家共謀驚喜橋段的郭彥均，接著開心向莎莎說：「因為蛋糕在我家，所以今年的蛋糕只能讓我幫妳吃囉。」莎莎在鏡頭前無奈擠出笑容：「謝謝你唷！」看到她一臉失望表情，大家立刻告知等會有快遞，隨後莎莎親自收到蛋糕，讓她不敢置信直呼：「相當感動！」

今年生日在特別的慶祝下度過，莎莎表示，最大願望就是「大家平安、 疫情趕快過，可以跟大家趕快見面。」在眾人等待莎莎將手中的蛋糕點起蠟燭、準備許願時，郭彥均的女兒卻突然入鏡開口說：「爸爸我想要吹蠟燭。」惹得壽星莎莎開心大笑說：「好唷，妳先吹。」首集線上錄影主題「開箱各國女神閨房秘密」已在《WTO姐妹會》官方YouTube上線。