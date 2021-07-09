台灣三級警戒持續延長至7月26日，但指揮中心宣布部分產業13日起進行「微解封」，總統蔡英文昨(8日)在臉書貼文指出，所有鬆綁的場所，都將是有條件鬆綁，克服疫情挑戰，是全國上下一致的目標，這個時候少爭吵多合作，繼續團結配合指引。國民黨前立委孫大千今(9日)上午在臉書表示，若蔡英文真的希望「少爭吵多合作」，那麼就請從民進黨自己本身做起，包含約束綠營政治人物停止打柯打侯。

蔡英文8日在臉書說，長時間、高強度的警戒，容易產生對防疫的疲乏，許多做生意的小商家，生計更是會受到影響，如果疫情已經趨緩，也該在符合防疫要求下做適當的調整，因此這一次開始以分批逐步的方式，嘗試做出適度的鬆綁。她強調，克服疫情挑戰，是全國上下一致的目標，這個時候少爭吵多合作，讓我們繼續團結配合指引，在生活的便利和防疫的周全當中，一起找到新的平衡。

關於蔡英文希望「少爭吵多合作」，孫大千認為，蔡英文可以先從下列幾件事開始著手，分別次第一，約束綠營政治人物停止打柯打侯；第二，要求指揮中心少一點政治算計；第三，下令立即停止綠營側翼粉專及名嘴網紅所發動的認知作戰。

孫大千說，第四就是呼籲綠色平面及電子媒體停止針對疫苗採購的抹紅攻勢，以及最後要禁止綠營政客一再使用「陪雙北坐牢」以及「害全班一起寫作業」的言論。