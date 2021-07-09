民眾集中接受醫護人員施打疫苗。（程炳璋攝）

安平區接種站外上午出現大批等候施打民眾。（程炳璋攝）

台南市8日起擴大接受民眾預約施打莫德納疫苗，東區與安平區9日各設一處大型疫苗接種站，開放5500人名額，預約迅速爆滿，還沒開打就有民眾在門口等候，一度出現排隊人龍，兩站報到率高達8成。

台灣7月開打莫德納疫苗，民眾施打意願明顯提高，台南市8日起擴大65歲以上民眾都可預約施打疫苗，並可透過手機加入「台南打疫苗」line粉絲群組預約，民眾反應熱烈。

台南市9日在東區復興國中、安平區慈濟高中各設1處大型接種站，以65歲以上的台南市長輩為施打對象，前處開放3000名額、後處開放2500名額，兩站預約都迅速爆滿，9日現場報到率也相當高。

安平區接種站8時剛開門，門口已有一堆長輩排隊等候，人龍一度從慈濟高中內排到建平5街與文平路口，不少長輩不管酷熱天氣，仍在現場等候施打，還遭通報有群聚感染風險，警方現場拉長隊伍距離，避免群聚。

安平區接種站一個上午就打完1400多人，場外等候人數仍相當多，台南市衛生局決定中午未停持續施打紓解人潮。東區復興國中的施打報到率同樣高，上午同樣打完1400多人，民眾施打意願較6月時明顯提升。

台南市衛生局國民健康科表示，民眾施打意願提高除了較青睞莫德納疫苗，施打年齡降低，對象年輕化，也是人數變多的原因。

台南市研考會表示，「台南打疫苗」群組已突破5萬人加入，預約疫苗操作簡單方便，已全面開放市民使用，並協助1萬人完成預約登記。