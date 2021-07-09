柯基犬仔仔罹患鼻腫瘤，動保處協助送醫治療。（新北市動保處提供）

新北市板橋區一名新冠肺炎確診者陳小姐因共居的的柯基犬「仔仔」罹癌急需就醫，但她因被隔離無法帶愛犬出門就醫，致電新北市動保處求助，動保處隨即派員接送仔仔就醫，再將牠安全送回，解決目前居家隔離陳小姐的困擾。

陳小姐向動保處表示，14歲的仔仔今年1月底突然罹患鼻腔腫瘤，從一開始口服止痛藥至今需使用高劑量嗎啡貼片，才能止住疼痛，她因居家隔離無法出門帶仔仔去動物醫院就醫，心中非常著急，眼看仔仔因疼痛而食慾不振、精神鬱悶，非常心疼，她曾詢問動物醫院可否幫忙郵寄嗎啡貼片，但由於嗎啡是第二級管制藥品無法郵寄，她因此向動保處尋求幫助。

動保處獲報後隨即前往陳小姐家中，人員作好全身防護措施，使用安全無害消毒劑先將將仔仔進行全面皮毛消毒，再運送到指定動物醫院看診，由獸醫師幫仔仔貼上嗎啡貼片，再將仔仔安全送回家，讓陳小姐萬分感謝。

動保處表示，疫情期間確診者被隔離，寵物無親友代為照料，如有安置或就醫需求，可撥打1999通報動保處協助，呼籲在防疫期間，碰觸寵物前後仍需落實手部衛生、避免有親密接觸，攜帶寵物外出返家也應清潔腳部或洗澡，避免沾染病原帶回家，做好防疫措施，共同保護家人與毛寶貝！