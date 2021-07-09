鑒於近來國際原物料、運費及包裝材行情高漲，帶動相關成本不斷上揚，行政院蘇院長極為重視並關切國內用鋼產業，特別是中小企業面臨的經營困境。台灣鋼鐵市場近半鋼材來自中鋼供應，行政院蘇院長特責成經濟部工業局及中鋼公司立即配合政策指示，穩定鋼價，確保貨暢其流。

台灣鋼鐵業及相關用鋼產業在國際上極具競爭力，憑藉著是完整、高附加價值且彈性十足的供應鏈，發揮螞蟻雄兵般的群聚優勢，無論是中游加工業者或是終端鋼鐵用戶，在既有鋼鐵供應鏈體系下都扮演各自不可或缺的關鍵角色。中鋼成立的宗旨即是要扶植、提升台灣鋼鐵相關產業的整體競爭力，不會偏執任一個供應鏈的環節。在今(110)年初即呼籲下游業者要審酌料源、作好備料規劃妥慎接單，五月起再次出面勸導中游盤商勿投機囤貨，哄抬價格，同時中鋼更穩健開出七月盤價，不遺餘力維護台灣鋼鐵市場秩序。

7/8日經濟部工業局長呂正華、財團法人精密機械中心總經理賴永祥、台灣鋼鐵公會理事長兼中鋼董事長翁朝棟、中鋼業務副總劉敏雄等一行人，連袂拜訪機械公會理事長魏燦文，傾聽公會的意見並進行深度交流，會中針對中鋼如何協助機械公會會員廠需求孔急的現況，達成數項共識：

1. 行政院責成經濟部工業局、中鋼及整體鋼鐵產業必須配合政府政策，穩定鋼價，貨暢其流，確保機械產業供料交期穩定，讓業者可以放心接單。

2. 根據財團法人精密機械中心實際進行業者調查後，中鋼的直接客戶並無缺料或價格問題，問題多發生在透過中間盤商拿料的業者，主因市場訊息不透明，故對漲價有所雜音。中鋼已承諾會透過與機械公會定期召開平台產銷交流會，讓終端業者能通盤了解中鋼盤價走勢、國際市況變化等訊息，業者也能據此評估其由加工業者取得客製化料源的價格合理性，消弭資訊不對稱的情況。

3. 在公平交易法合規範圍內，請機械公會蒐集會員廠相關訊息與問題，交由中鋼居中協調、磋合既有經銷商通路，以中鋼盤價加上加工、裁切、客製化等費用及合理利潤，促成與會員廠合意成交價格，達成雙贏。

4. 行政院公平會針對盤商囤貨及哄抬價格等投機行為已立案調查中，中鋼已主動安排與中鋼客戶體系的買賣切割、盤商座談溝通，宣導政府政策及中鋼規劃的具體做法；若仍有執意不配合者，未來將依合約規範減供，將數量轉供給需料孔急的會員廠指定或推介合意配合之加工廠，從源頭根本解決問題。此外，中鋼也持續透過減少外銷量轉供內銷、調整生產計畫等方式來增量支援機械業者迫切需求。

5. 為提升用鋼產業的整體競爭力，中鋼可派遣產業服務團，並結合產官學研機構的研發聯盟，若機械公會的會員廠有產業升級、高值化等技術諮詢需求，中鋼都能提供必要的協助與服務。

6. 機械公會魏理事長理解並肯定工業局及中鋼的用心與作為，因機械業者配合的加工廠也多是長期合作對象，供應鏈關係的和諧與維護都必須妥慎處理。

工業局及中鋼將持續分別安排7月中旬拜訪工具機公會許文憲理事長交流意見，以及中游盤商座談協調，協助業者根本解決問題。

去年以來，因台灣全民抗疫防守有成，製造業持續生產，接單出口暢旺，充分發揮了台灣供應鏈的優勢。值此關鍵時刻，中鋼再次呼籲台灣整體鋼鐵產業必須配合政府政策，共體時艱、穩定鋼價、貨暢其流，共同珍惜守護此波得來不易的鋼市榮景。