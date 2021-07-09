全國防疫三級警戒超過一個半月，家人受到經濟、精神等壓力影響，加上在家相處時間變長，容易產生摩擦，導致全台家暴案件增加，現代婦女基金會統計，今年5、6月的家暴服務人數較去年增加近3成。民眾黨立委邱臣遠呼籲，政府必須儘速針對孩童、長輩等高風險受暴族群，設計相對應的保護措施；同時要求衛福部，將第一線社工納入公費疫苗第七類的施打名單，讓社工能安心持續提供安定社會的服務。

根據衛福部統計，自5月16日全台升級三級警戒的第一天至5月31日，全台家暴通報量高達6816件，較去年同期的5716件，漲幅達19.24％。現代婦女基金會的服務統計亦見同樣趨勢，今年5、6月的家暴服務人數較去年增加28.5％。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，疫情期間家人緊密相處，缺乏紓壓管道，讓受暴婦女曝於高反顯得受害環境。「外有疫情、內有隱情」的現象強化了加害者的暴力行為，也讓受害者更難與親友聯繫或對外求助，降低他們向外報案、驗傷的意願。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心副主任王儀玲以兒童受害為例提出相同看法，過往孩童受暴多是透過學校、老師通報，但現在孩童都在家上課，恐增受暴兒童黑數。

疫情期間，社工的服務難以中斷，但每次的服務與訪視都會增加染疫的風險。吳姿瑩說，現行政策並非所有類型的社工都能打疫苗，部分縣市雖已幫社工造冊，但標準不一，呼籲政府盡快讓第一線社工施打疫苗，不應該以外訪、內訪為標準來區分，尤其現在許多社工單位24小時服務不停歇，只要有必要接觸個案者，都應納入優先接種疫苗的順位。